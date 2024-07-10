İzmir Menderes orman yangınına havadan da müdahale yapılıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 15:51 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederken henüz söndürülemedi. 10 Temmuz günü çıkan yangınlardan bir tanesi olan İzmir yangını söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi paylaşıldı.