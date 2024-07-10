İzmir Menderes orman yangınına havadan da müdahale yapılıyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederken henüz söndürülemedi. 10 Temmuz günü çıkan yangınlardan bir tanesi olan İzmir yangını söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi paylaşıldı.
Bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken vatandaşlar dumanların görüntüsüne endişelendi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İZMİR MENDERES ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
10 Temmuz günü İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme işlemleri devam ediyor. Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangın 13.35'te başlarken ihbarın ardından ekipler bölgeye geldi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi