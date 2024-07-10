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Etimesgut Belediyesi'nden tartışma çıkaracak karar: 15 Temmuz'da program yapmayacak

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Etimesgut Belediyesi&#039;nden tartışma çıkaracak karar: 15 Temmuz&#039;da program yapmayacak
15 Temmuz, Haber

Gündem Haberleri

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu 31 Mart seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti. Beşikçioğlu'nun başkan olduğu CHP'li Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde etkinlik düzenlememe kararı aldı.

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacak.

Ancak CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tartışma çıkaracak bir karar alındı. Belediye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

"BELEDİYEMİZCE HERHANGİ BİR ETKİNLİK YAPILMAYACAK"

Belediye karar metninde şu ifadelere yer verildi:

 "Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi. Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur.”

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma çıkaracak karar! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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