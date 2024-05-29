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Ev arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu, Tartışma, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da iki yabancı uyruklu ev arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada B.D. arkadaşı N.K.'yı önce bıçakla yaraladı ardından balkondan aşağı attı. B.D. ve olaya karıştığı iddia edilen eşi gözaltına alındı. 

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı. Ardından B.D., balkona çıkardığı Mustafa N.K.’yi üçüncü kattan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.

Ev arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı - 1. Resim

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ev arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı - 2. Resim

EŞİ DE GÖZALTINDA

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı. B.D.'nin eşi olduğu ve olaya karıştığı belirlenen evdeki ismi öğrenilemeyen kadın da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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