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Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurlar kara para aklamaya da dahil ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dolandırıcılar bu kez gözünü ev hanımlarına dikti. ‘Ev hanımlarına iş verilir’ paylaşımlar yaparak ‘oltalama’ tekniğiyle kurbanlarının kimlik bilgileri ele geçiriliyor. Böylelikle ağına düşürdükleri mağdurlar adına kredi de kullanabiliyor hatta kara para aklama işlemlerine bile dahil edebiliyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan bu dolandırıcılığı karşı temkinli olmaları için uzmanlardan ev hanımlarına uyarı geldi.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri ve çeşitleri de bir hayli artıyor. Sosyal medya platformları ile 'oltalama' yöntemiyle bu kez ev hanımlarını hedef tahtasına yazan dolandırıcılar, ‘Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş’ paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gerçekten ihtiyacı olan ev hanımlarından bu tuzağa düşenlerin adına kredi çekebildikleri ve adlarının kara para aklama suçlarına karışma ihtimalinin olabilmesine yönelik uzmanlardan ev hanımlarına uyarı geldi. 

Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurları kara para aklamaya da dahil ediliyor - 1. Resim

İŞİ BÜYÜTÜRÜZ' VAADİYLE KREDİ ÇEKTİRİYORLAR"

Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlar çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından bir çok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor. Kargo ücretleri normal bir şekilde değil, 5 bin ile 10 bin lira arasında bir ücret talebi oluyor. Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde ‘işi büyütürüz, siz iyisiniz’ şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor” şeklinde konuştu.

Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurları kara para aklamaya da dahil ediliyor - 2. Resim

REKLAM TUZAĞI

Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para yöntemine dahil olduklarının altını çizen Adli Bilişim Uzmanı Akman, “Ev hanımı vatandaşlarımız bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplarda zaten daha önceden bilinen kara para aklama yöntemine dahil ediliyor. Bu kullanılan hesaplara giriş yapıldığında para, anında kripto paraya dönüyor ve mağdurun bu parayı geri alma şansı imkansız oluyor. Kiralık hesapta kullanıldığı için bu dolandırıcıların kim olduğunu da bulmak çok zor. Sosyal medya mecraları üzerinden verilen evde paketleme işlerinde verilen reklamlara kimse inanıp para vermesin. Çünkü daha önceden var olan bu işler dolandırıcılık yöntemine dönmüş olup direkt ev hanımlarını hedef almaktadır. Bu nedenle büyük mağduriyet oluşturmaktadır”dedi.

Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurları kara para aklamaya da dahil ediliyor - 3. ResimEv hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurları kara para aklamaya da dahil ediliyor - 4. Resim

SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

Sosyal medya mecralarında paylaşılan iş vaadi şeklindeki ilanlarla ilgili dolandırıcıların ağına düşen kişinin ilk yapması gerekeni anlatan Emre Akman, “Bir vatandaşımız dolandırıldığını anladığı an ilk yapması gereken savcılığa veya kendisine en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Çünkü parayı gönderdiği hesap veya her ne şekilde para gönderildi ise bu hesap akışı, takibi daha sonra dolandırıcıların kim olduğunun bulunması maksadıyla savcılık soruşturma başlatıyor. Bu durum başına gelen ev hanımları kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Zaten sosyal medya mecralarında verilen bu ilanların ömrü maksimum 1 hafta olmakta. Sosyal medya mecraları spam adı verilen bu gönderileri, yani bir diğer adı da oltalama yöntemini gördükleri an bunu ortadan kaldırıyor. Sosyal medya temsilcileri ile iletişime geçilerek çok büyük mağduriyet olduğu zaman gönderilerin kaldırılması söz konusu oluyor” diye konuştu.

Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurları kara para aklamaya da dahil ediliyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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