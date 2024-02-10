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    • Evde 40 metrelik kuyu açtılar, asansör sistemi kurdular! Define meraklıları yakayı ele verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kırklareli, Define, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kırklareli'de bir evin zemininde 40 metrelik çukur, asansör sistemi, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, 'kaçak kazı' yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarda belirtilen eve intikal etti. Eve giden ekipler, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

    ASANSÖR SİSTEMİ, GAZ MASKESİ...

    Çukurda yapılan incelemelerde ise asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Evde 40 metrelik kuyu açtılar, asansör sistemi kurdular! Define meraklıları yakayı ele verdi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KırklareliDefine
    Haberler > Gündem > Evde 40 metrelik kuyu açtılar, asansör sistemi kurdular! Define meraklıları yakayı ele verdi
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