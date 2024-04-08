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Evde bakım ücretleri bugün hesaplarda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Evde bakım ücretleri bugün hesaplarda

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakıma muhtaç olan kişilere verilen evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu, Mahinur Özdemir Göktaş açıklamada bulundu. Nisan ayı ödemeleri bugün hesaplarda olacak, işte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak maksadıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün yapacaklarını duyurdu.

4,2 MİLYAR TL 

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti: Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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