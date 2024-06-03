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Evden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, 10 gün önce eşi evi terk eden Mehmet Şirin olarak bulundu. Şirin’in bunalıma girdiği ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Korkunç olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak’ta bulunan apartmanın 4’ünce meydana geldi. 

KÖTÜ KOKULAR YAYILINCA KAPIYI ÇALDILAR

Edinilen bilgiye göre, binada kötü kokunun yayılması üzerine apartman sahibi kokunun geldiği evin kapısını çaldı. Uzun süre kapıyı açan olmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 

Evden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu - 1. Resim

İÇERİ GİRİNCE CESETLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı kırılırken, kiracı Mehmet Şirin evde ölü halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tespitte şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu - 2. Resim

BUNALIMA GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Şirin’in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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