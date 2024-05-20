Evi mesken tuttu, mahallelinin huzuru kaçtı! Her yerden çıkıyorlar

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, evlerin içine kadar girdi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İznik’te trafik ekibine ait polis aracının içine giren bir yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde fazla görülmeye başlanan yılanlar, yaşam alanlarına kadar indi.

EV SAKİNLERİ YAKALADI

Son olarak Beyyurdu'nda bir evde görülen yılan, ev halkının dikkati sayesinde fark edildi. Yılan, ev sakinleri tarafından yakalandı.

OTLARIN ARASINDAN ÇIKIP ARACA GİRDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde ise trafik ekibine ait polis aracının içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Trafik ekibi uygulama yaptığı sırada araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada otların arasından çıkan bir yılan aracın motor kısmından girmeye çalışırken polislerden biri yılanı fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Aracın motor bölümü içine gizlenen yılan gözden kaybolunca ekipler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye bünyesinde çalışan yılan timi araç üzerinde çalışmaya başladı.

Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri daha sonra yılanı aracın içinden zarar vermeden çıkarmayı başardı. Yılan tekrar doğaya salındı.