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Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta çiftçilik yapan Uğur Karahan ve eşi, Turhal'daki tarlalarında su borusu döşerken hayatlarının şokunu yaşadı. İkili, borunun içinde kocaman bir yılan fark etti. Delikten yılanı gören Karahan, yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayda aldı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftçilikle uğraşan Uğur Karahan, eşiyle birlikte tarlaya su borusu döşemek için gittiklerinde ilginç bir olay yaşadı. Çift, borunun içinde bir yılanla karşılaştı. 

Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’ - 1. Resim

KURTARMAK İSTERKEN FİLTREYE SIKIŞTI

Boruya delik açtıkları sırada içerisinden bir sürünme sesi duyan Karahan çifti, önce sesin bir sülükten geldiğini düşündü. Ancak, açtıkları delikten baktıklarında bir yılanın boru içerisinde gezindiğini gördü. Bir süre delikten bakan ve dilini uzatan yılan daha sonra gözden kayboldu. Yılanı kurtarmak isteyen Karahan, boruyu söktüğünde yılanın filtreye sıkıştığını fark etti. 

Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’ - 2. Resim

KUYRUĞU ELİNDE KALDI

Kurtarma çabası sırasında yılanın kuyruğu Karahan'ın elinde kaldı ve yılanın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Karahan, olay sonrası duygularını paylaştı.

Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’ - 3. Resim

“İLK DEFA YILANI BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜM”

Yılanın filtreden geçmeye çalışırken öldüğünü söyleyen Uğur Karahan, “Namı diğer diplomalı hıyarcıyım. Sezonun açılmasıyla beraber tarla hazırlıklarımız başladı. Eşimle beraber tarlaya gittik. Boru döşemeye başladık. Borunun deliklerini delerken içinden sürünme sesi gelmeye başladı. İlk başta sülük sandım ama sülük bu kadar ses çıkartır mı diye bakarken deliğin içinden yılanın geçtiğini gördüm. Çok şaşırdım. İlk defa yılanı bu kadar yakından gördüm. Hatta delikten dilini falan çıkarttı” dedi. 

Su borusu döşerken fark ettiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! ‘İlk defa yakından gördüm’ - 4. Resim

“DELİKLERE SIKIŞMIŞ, BU ŞEKİLDE CAN VERMİŞ”

Sözlerinin devamında ise “Evde acil işim çıktı. 10 dakika sonra geldiğimde yılan filtreden geçmeye çalışırken deliklerine sıkışmış, geri de dönememiş. Bu şekilde can vermiş. İnsanlar yılanı öldürmeye çalışıyor ama popülasyonu sağlaması açısından bence öldürmek yanlış. Bu yılan da zehirli yılana benzemiyordu. Yılanlar çekirge, fare ve kurbağaları yiyor. Bu şekilde rabbim bir zincir halkası oluşturmuş” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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