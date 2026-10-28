İstanbul Maltepe'de 8 Ekim günü çöken Kardeşler Apartmanı ile çevresindeki binalarda ikamet eden vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mağdur olan vatandaşlara yeni konutlarını 20 gün içinde teslim etmeye başladı. Hak sahipleri için Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki konutlar hazırlandı.

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Maltepe'de 8 Ekim'de bazı katlarının çökmesinin ardından kontrollü şekilde yıkılan Kardeşler Apartmanı ile çevresindeki riskli yapılarda ikamet eden hak sahiplerine yeni konutları teslim edilmeye başlandı.

Kardeşler Apartmanı'nın da içinde bulunduğu Cevizli Mahallesi'ndeki bazı hak sahipleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki konutlar hazırlandı.

Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Esenkent Mahallesi İETT Blokları bahçesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan kentsel dönüşüm faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Evlerine 20 günde kavuştular! Maltepe'de çöken binadaki vatandaşlara yeni konutları teslim edildi

"KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kardeşler Apartmanı'nda meydana gelen çökmenin ardından da vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bölgede oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla ivedilikle harekete geçtiklerini anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, bölgede belirlenen uygulama alanındaki hak sahiplerimize yerinde dönüşüm imkanının yanı sıra Başkanlığımız tarafından hayata geçirilen, depreme dayanıklı ve güvenli konutların yer aldığı ve şu an içinde bulunduğumuz Maltepe İETT Blokları'ndan faydalanma seçeneği de sunduk. Önceliğimiz yaşanan bu elim olaydan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek, hak sahiplerimizin güvenli hayat alanlarına kavuşmalarını sağlamak ve dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde yürütmektir. Bizler kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yalnızca bugünün değil, geleceğin de güvenli şehirlerini inşa ve ihya etme anlayışıyla sürdürüyor, başta İstanbul'umuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında daha dirençli, güvenli ve yaşanabilir şehirler oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Evlerine 20 günde kavuştular! Maltepe'de çöken binadaki vatandaşlara yeni konutları teslim edildi

BÖLGEDEKİ TÜM VATANDAŞLAR İÇİN KONUTLAR HAZIR

Çakmak, Kardeşler Apartmanı ve çevresini kapsayan alanda 34 hak sahibi bulunduğunu belirterek, "Bu hak sahiplerimizden bize şu ana kadar ulaşan 8 tanesi İETT Blokları'ndan hak sahibi olma teklifimizi kabul etti. Şu ana kadar üç vatandaşımızın geldiği bilgisini aldık, bunların ikisi Kardeşler Apartmanı'ndan ama 34'üne de biz bugün 3+1 konutlarımızın anahtarlarını teslim edebiliriz." dedi.

Evlerine 20 günde kavuştular! Maltepe'de çöken binadaki vatandaşlara yeni konutları teslim edildi

180 AY VADE SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Esenkent Mahallesi'ndeki yeni evleri kabul etmeyen hak sahiplerinin uygun ödeme koşullarıyla TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürebileceğini vurgulayan Çakmak, hak sahiplerine 180 ay vade seçeneği sunulduğunu ve bunun TÜFE'nin yarısı oranında güncelleneceğini dile getirdi.

Kardeşler Apartmanı'nda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileyen Çakmak, vatandaşları bu acıların tekrar yaşanmaması için İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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