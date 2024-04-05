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Haberler > Gündem > Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen göreve resmen başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen göreve resmen başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48,17 oy oranı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığına seçilen Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı. Törende görevini güvenli ellerden teslim aldığını vurgulayan Özmen, "39 ilçe içerisinde Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Eyüpsultan’ı ayrı bir yere koymak lazım diğer ilçelerimizi bir yere koymak lazım. Dolayısıyla mesuliyeti de ağır" dedi.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yöneticilerini seçti. 

CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen de yüzde 48,17'lik oy oranı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığına seçildi. Mithat Bülent Özmen, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık makamındaki devir teslim töreniyle görevi Deniz Köken’den devraldı.

Törenin ardından ise Başkan Özmen, Deniz Köken’e çiçek takdim etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı - 1. Resim

'MESULİYETİ AĞIR'

Sohbet sırasında görevini çok güvenli bir elden teslim alacağını vurgulayan Başkan Özmen, “Öncelikle bu zamana kadar geçen süreçte yapılan işler, tuğla üzerine konulan tuğlalar için çok teşekkür ederim. Eyüpsultan’a belediye başkanlığı yapmak çok güzel, bir o kadar da büyük bir sorumluluk. 39 ilçe içerisinde Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Eyüpsultan’ı ayrı bir yere koymak lazım diğer ilçelerimizi bir yere koymak lazım. Dolayısıyla mesuliyeti de ağır. İnşallah mahcup olmadan, sizin güzel hizmetlerinize ilave yapmak bize nasip olur” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı - 2. Resim

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'ÖZEL BİR TEŞEKKÜRÜM VAR'

Eyüpsultan’ı hep birlikte daha güzel yerlere taşıma arzu ve dileğinde olduğuna dikkat çeken Başkan Özmen, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber istişaremiz, hukukumuz devam etsin arzusundayım. Benim size çok özel bir teşekkürüm var, bu süreç başladığından beri çok güzel, barış içerisinde, saygı içerisinde, çok huzurlu ve medeni bir süreç oldu. Bundan sonra da böyle olacağından yana hiç kuşkum yok."

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'DAHA FAZLA ŞEYLER KATACAĞINA İNANIYORUM'

Güzel bir seçim süreci geçirildiğini dile getiren Deniz Köken ise şunları kaydetti:

“Demokrasinin güzelliği böyle bir şey. Böyle devir teslimler olacak. Her yerde söylüyorum, seçimin en güzel geçtiği dönem bizim dönem, bizim ilçemizde olmuştur. Güzel bir seçim dönemi geçirdik, teşekkür ediyorum. Devlet umuru görmüş birisi olarak, kamu kuruluşlarında yüksek düzeyde görev yapmanızın buraya daha fazla şeyler katacağına inanıyorum. Devlet tecrübesi almış, İGDAŞ gibi kurumlardan gelmiş olmanız buraya katkı sağlar. Eyüpsultan’a imarından kültürüne kadar ayrıcalıklı bakmakta fayda var. Pandemi, deprem gibi acı olaylarla zor bir 5 yıl geçti. Buna rağmen bir şeyler yapmaya gayret ettik."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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