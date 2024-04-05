Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Yemekhanede mazbata töreni! Özlem Çerçioğlu'ndan tepki: Kabul edilebilir bir şey değil

Yemekhanede mazbata töreni! Özlem Çerçioğlu'ndan tepki: Kabul edilebilir bir şey değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın'da 3. kez seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı. Çerçioğlu, mazbata töreninin Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenmesine tepki göstererek, "Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilen belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor. Bugün mazbatasını alanlardan biri de 3. kez seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Çerçioğlu, mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle aldı. Çerçioğlu, mazbata töreninin yemekhanede düzenlenmesine tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Çerçioğlu daha sonra belediye binasına geçti. Programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tanju Özcan, mazbatasını aldı, mesajı verdi: İnşallah 7'nci mazbatamı Ankara'dan alırımAnkara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de Akşener'in karşısına çıkacak ilk rakip belli oldu - PolitikaAkşener'in rakipleri belli olmaya başladıCHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı! Üst düzey atamalar için genel merkez işaret edildi - PolitikaCHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı!Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu - PolitikaBBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek olduSeçim sonuçlarına itiraz edilmişti! YSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi - PolitikaYSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi!Gerede'deki amca-yeğen yarışı YSK'da: Seçimi kaybeden BBP'den itiraz - Politika73 oyla kazanılan seçime itiraz geldiAnıtkabir'deki kuralı delen İmamoğlu'na görevliden uyarı - Politikaİmamoğlu, Anıtkabir'deki kuralı deldi
Sonraki Haber Yükleniyor...