Yemekhanede mazbata töreni! Özlem Çerçioğlu'ndan tepki: Kabul edilebilir bir şey değil

Aydın'da 3. kez seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı. Çerçioğlu, mazbata töreninin Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenmesine tepki göstererek, "Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilen belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor. Bugün mazbatasını alanlardan biri de 3. kez seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Çerçioğlu, mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle aldı. Çerçioğlu, mazbata töreninin yemekhanede düzenlenmesine tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Çerçioğlu daha sonra belediye binasına geçti. Programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.