Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Tanju Özcan, mazbatasını aldı, mesajı verdi: İnşallah 7'nci mazbatamı Ankara'dan alırım

Tanju Özcan, mazbatasını aldı, mesajı verdi: İnşallah 7'nci mazbatamı Ankara'dan alırım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tanju Özcan, mazbatasını aldı, mesajı verdi: İnşallah 7&#039;nci mazbatamı Ankara&#039;dan alırım

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'den Bolu Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Tanju Özcan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri için mazbata töreni düzenlendi.

Törende Özcan, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.

Özcan, aldığı mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu aktararak, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım." diye konuştu.

Tanju Özcan, mazbatasını aldı, mesajı verdi: İnşallah 7'nci mazbatamı Ankara'dan alırım - 1. Resim

Kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirttiği CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanı ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini dile getirdi.

Daha sonra, CHP'den belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilenlere de mazbataları Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından verildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa çıkışı! Ali Koç ve yönetimine ağır sözler: Korkakça...Yemekhanede mazbata töreni! Özlem Çerçioğlu'ndan tepki: Kabul edilebilir bir şey değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...