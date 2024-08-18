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Eyüpsultan'da suç makinesi bu sefer otoparkı hedef aldı! 10 araca zarar verip kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir otoparka giren ve daha önce birçok ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı 10 araca zarar vererek kaçtı. Polis tarafından 30 saatlik kamera kaydı izlenilerek tespit edilen suç makinesi gözaltına alındı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde bir otoparkın içindeki 10 araca zarar veren şahıs, polisin 42 ayrı açıdan 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Eyüpsultan'da suç makinesi bu sefer otoparkı hedef aldı! 10 araca zarar verip kaçtı - 1. Resim

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay, 8 Ağustos perşembe günü Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Yapılan ihbar üzerine bir açık otoparkta park halinde bulunan 10 aracın lastiklerine ve aynalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılan ihbarı değerlendiren Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 ayrı güvenlik kamerasından 30 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemede motosikletten inerek açık otoparkta bulunan araçlara zarar veren şahıs tespit edildi. 22 yaşındaki K.B. inceleme sonrası kıskıvrak yakalanırken olayı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi.

Eyüpsultan'da suç makinesi bu sefer otoparkı hedef aldı! 10 araca zarar verip kaçtı - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDI

“Kasten yaralama, mala zarar verme, otodan hırsızlık, tehdit, yağma, 6136 SKM" suçlarından poliste kaydı olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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