Eyüpsultan'da suç makinesi bu sefer otoparkı hedef aldı! 10 araca zarar verip kaçtı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme:

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir otoparka giren ve daha önce birçok ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı 10 araca zarar vererek kaçtı. Polis tarafından 30 saatlik kamera kaydı izlenilerek tespit edilen suç makinesi gözaltına alındı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.