Eyyam-ı bahur tartışması başladı! Uzmanlar ve Meteoroloji ters düştü

İTÜ’den Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklarının hissedilen sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkaracağını belirtirken, Meteoroloji Tahmin Uzmanı Tekin “Kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz” dedi.

Aşırı sıcaklardan bunalan Türkiye son günlerdeki serinlemeyle biraz olsun rahatlarken, eyyam-ı bahur tartışmasıyla kafa karışıklığı yaşamaya başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) Prof. Dr. Hüseyin Toros, bazı takvimlerde “31 Temmuz-7 Ağustos”, bazılarında ise “1-8 Ağustos” olarak belirtildiğini “eyyam-ı bahur”un en sıcak günler demek olduğunu söyledi. Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros “Bu sene 21 Temmuz’da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Rekorlar kırılan bir dönemdeyiz. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü” dedi.

Toros, şunları kaydetti: Özetle, bu yıl uzun bir eyyam-ı bahur dönemi yaşıyoruz. Geçmiş verilere bakıldığında eyyam-ı bahur döneminde sıcaklıklar 34-35 dereceleri, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. Yine bu yıl da 34-35 dereceleri tahmin ediyoruz.

"SICAK HAVA DALGASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Toros’un açıklamalarından sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin ise tam tersi bir değerlendirme yaptı. Tekin “Türk kültüründe hava tahminiyle ilgili vatandaşlarımızın kullandığı bazı kelimeler var, uzun yıllar gözleme dayalı cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Fakat bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz” dedi.

Tekin, “Sıcak hava dalgası beklentimiz söz konusu değil. Aksine ülkemizin iç kesimlerinde Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’da bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Batı kesimlerinde ve güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde olacak” ifadelerini kullandı.