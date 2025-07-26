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Facia 'geliyorum' dedi! Elektrik hattı koptu, yangın başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manavgat, Yangın, Samanlık, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın 1500 balya samanı yandı. Savcılık olay hakkında soruşturma başlatırken, yangının çıkış anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Çeltikçi Mahallesi Saylım Sokak'ta Mustafa Ali Aydın isimli vatandaşın ikametinin yakınında bulunan samanlıkta yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Facia 'geliyorum' dedi! Elektrik hattı koptu, ekipleri alarma geçirdi - 1. Resim

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Ali Aydın’a ait samanlıkta bulunan 1500 dolayında saman balyası yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının yaşandığı yerin yakınında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başlama anı yer alırken, yangının kopan elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlarla başladığı ve Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Facia 'geliyorum' dedi! Elektrik hattı koptu, ekipleri alarma geçirdi - 2. Resim

Facia 'geliyorum' dedi! Elektrik hattı koptu, ekipleri alarma geçirdi - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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