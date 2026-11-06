Faciaların temeli hız tutkusu! Uzman yorumladı: 4 aylık işi, 1 ayda yapıyoruz

Temel kazıları sırasında yaşanan göçük ve bina çökmelerinin ardındaki ihmallere dikkat çeken uzmanlar, mühendislik kurallarının göz ardı edilmesinin ciddi tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle iksa sistemlerinin ihmal edilmesi, çevredeki yapıları da risk altına sokuyor.

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Son dönemde temel kazıları sırasında meydana gelen toprak kaymaları ve komşu apartmanlarda yaşanan çökmeler, can, mal, inşaat güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Bu durumun sebeplerini ve alınması gereken tedbirleri, uzmanına sorduk.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Onur Özergene, yaşanılanların hiçbirinin tesadüf olmadığını belirterek “İnşaatların hızla tamamlanmaya çalışılması ve mühendislik kurallarına yeterince uyulmaması ciddi riskler oluşturuyor” dedi.

İşlerin genellikle mühendislik hizmetinden uzak, taşeron sistemiyle ve kalfalık düzeniyle yürütüldüğünü aktaran Onur Özergene, şunları aktardı: 3-4 ayda yapılacak işleri bazen 1 ayda bitirmeye çalışıyoruz. Bu, hıza olan tutkumuzdan kaynaklanıyor. Temel kazılarında komşu binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla iksa adı verilen kazı destek sistemleri uygulanmalı. Ancak müteahhitler zaman kazanmak için bunu gereksiz görebiliyor; ‘Hızlıca temelimi atarım, hemen binanın perdelerini ve kolonlarını çıkarırım’ diyor. Oysa çevredeki yapıları ve yolları koruyabilmek için bunu yapmak şart. Kazı çalışmaları, belediye ve yapı denetim kuruluşlarının kontrolüne tabi. Arazinin durumu, zemin çalışmaları, mimari ve statik projeler, varsa istinat duvarı ve iksa projeleri denetleniyor. Eksiklik ya da ihmal gibi durumlarda para veya hapis cezası verilebiliyor. Son zamanlarda yaşanan olaylarda da mutlaka cezalar olacaktır. Kazılar yüzünden evlerini boşaltmak zorunda kalanlar mutlaka şikâyetçi olsun.

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