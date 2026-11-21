1 Kasım'da yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının ardından TÜİK'in 2026 yılı araştırması dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. Çocukların yüzde 69,8'inin sosyal medya kullandığı belirlenirken, 11-17 yaş grubundaki her 10 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Zorbalığın en yaygın yaşandığı dijital ortam mesajlaşma uygulamaları, failler ise genellikle çocukların tanışık oldukları akranları.

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye İstatistik Kurumu, Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 sonuçlarını 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımladı.

Türkiye'de 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağının ardından açıklanan veriler, çocukların dijital alışkanlıklarını ve karşılaştıkları riskleri ortaya koydu.

Bu yıl ilk kez 6-17 yaş grubunu kapsayacak şekilde genişletilen araştırmada, siber zorbalık ve yapay zekâ kullanımına ilişkin veriler de yer aldı.

Fail en yakında: Her 10 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

ÇOCUKLARIN YÜZDE 69,8'İ SOSYAL MEDYA KULLANIYOR

Araştırmaya göre, Türkiye'de 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 olarak ölçüldü.

Çocukların yüzde 92,7'sinin internet kullandığı belirlenirken, yüzde 80,1'inin de cep telefonu veya akıllı telefon kullandığı görüldü.

Düzenli telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini bildirdi. Bu oran 11-17 yaş grubunda yüzde 48'e ulaştı.

Fail en yakında: Her 10 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

10 ÇOCUKTAN BİRİ SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri siber zorbalığa ilişkin veriler oldu.

11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Siber zorbalık yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,6, zorbalığa tanıklık edenlerin oranı ise yüzde 23,6 oldu.

Siber zorbalığa uğrayan çocukların yüzde 73,3'ü kendilerine zorbalık yapan kişinin yüz yüze tanıştıkları bir arkadaşları veya akranları olduğunu ifade etti.

ZORBALIĞIN İLK ADRESİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların karşılaştıkları dijital ortamlar da araştırmada yer aldı.

Ortam Oran Anlık mesajlaşma uygulamaları %56,5 SMS ve benzeri telefon mesajları %51,1 Sosyal medya platformları %40,7 İnternet oyunları %24,9

Siber zorbalık mağduru çocukların yüzde 80,3'ü kırıcı veya incitici mesajlar aldığını belirtti.

Çocukların yüzde 60,4'ü zorbalığa davranış biçimleri, yüzde 33,1'i ise fiziksel özellikleri veya dış görünüşleri nedeniyle maruz kaldığını düşündüğünü ifade etti.

Fail en yakında: Her 10 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

SİBER ZORBALIK KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİ DAHA FAZLA ETKİLEDİ

Araştırmaya göre eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,1'i siber zorbalığa maruz kalma, zorbalık yapma veya zorbalığa tanıklık etme durumlarından en az birini yaşadı.

Bu çocukların yüzde 7,8'i yaşadıklarının okula devam durumlarını etkilediğini söyledi.

Söz konusu oran kız çocuklarında yüzde 10,5, erkek çocuklarında ise yüzde 5,3 olarak kaydedildi.

Fail en yakında: Her 10 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

AİLEDEN, UYKUDAN, KİTAPTA FERAGAT ETTİLER

TÜİK'in araştırmasında çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin günlük yaşamlarına etkileri de incelendi.

Çocukların yüzde 48,3'ü ekran nedeniyle daha az kitap okuduğunu, yüzde 42,2'si ise daha az ders çalıştığını belirtti.

Ailesiyle daha az vakit geçirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33 olurken, yüzde 25,4'ü daha az uyuduğunu ifade etti.

Fail en yakında: Her 10 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

ÇOCUKLARIN YÜZDE 63'Ü YAPAY ZEKÂ KULLANIYOR

Araştırmaya bu yıl eklenen bir diğer başlık da üretken yapay zekâ oldu.

11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü üretken yapay zekâ kullandığını bildirdi.

Yapay zekâ kullanan çocukların yüzde 88,1'i bu teknolojiden eğitim amacıyla yararlandığını belirtti. Kullanım oranı kız çocuklarında yüzde 65,5, erkek çocuklarında ise yüzde 60,6 olarak ölçüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala