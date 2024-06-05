Fare zehri içen şahsa ilk müdahaleyi, yoldan geçen doktor yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı! Her gören aynı yorumu yapıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı! Her gören aynı yorumu yapıyor

Tekirdağ'da fare zehri içerek intihar etmeye kalkan şahıs sokak ortasında yığılıp kaldı. Şahsa ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı altında iddiaya göre bunalıma giren A.E. fare zehri içti. İçtiği zehir sonrası yere düşerek hareketsiz kalan A.E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR KURTARDI

Tesadüf eseri olay yerinden geçen eski Karaağaç Belediye Başkanı Doktor Özkan Yücel, fare zehri içtiği belirtilen vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E. ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.