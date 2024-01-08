Fatih Camii imamı kim, neden bıçaklandı, sağlık durumu nasıl? İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi!

8 Ocak 2024 21:40 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:42

Fatih Camii imamı sağlık durumu nedir? Fatih Camii imamına ve hafız öğrenciye yapılan bıçaklı dehşet saldırının ardından gelişmeler yakından takip edilirken Fatih Camii imamı kim, neden bıçaklandı, saldırı nedeni merak edildi. İstanbul Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Fatih Camii imamına kim, neden saldırdı? İşte Valilik açıklaması ve bilgiler…

FATİH CAMİİ İMAMI KİM, NEDEN BIÇAKLANDI?

Bugün akşam saatlerinde sloganlar atarak Fatih Camii’nde taşkınlık yapan bir grup kendilerini uyaran Fatih Camii imamı Galip Usta ile hafız öğrenci Bilal Erdem’e bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan imam ve hafız hemen hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise güvenlik görevlilerince yakalandı.

Cami emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındı. İmam Usta'nın kalbine yakın bir noktadan bıçaklandığı, hafızlık öğencisi Erdem'in ise sırtından bıçaklandığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır.”

FATİH CAMİİ İMAMI SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır.