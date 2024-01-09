Fatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı!

9 Ocak 2024 07:00 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 07:11

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Namaz sırasında slogan atan şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem’i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, imam Galip Usta’nın boyun, göğüs ve soluk borusundan bıçak darbesi aldığını ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii İmamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır” ifadelerine yer verildi.

SALDIRIYA TEPKİLER

İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren şahsın emniyet güçlerince yakalandığını ve ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum” dedi