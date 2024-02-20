Fatih Erbakan'dan seçim tahmini: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara seçimleri için tahminlerini paylaştı. İstanbul’da İmamoğlu'nu daha şanslı gördüğünü belirten Erbakan, Ankara'da Mansur Yavaş'ın rahat kazanacağını söyledi.

AK Parti ile ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlanmayan Yeniden Refah Partisi, seçimlere tek girme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de adaylarını açıklayan Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını cevaplayan Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu daha şanslı gördüğünü, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat kazanacağını düşündüğünü söyledi.

"FATİH, ÜSKÜDAR VE EYÜP'TE SÜRPRİZ YAPABİLİRLER"

Erbakan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp." ifadelerini kullandı.

"TURGUT ALTINOK FAZLA BİR VARLIK GÖSTEREMEDİ"

Ankara seçimlerine ilişkin de konuşan Erbakan, "Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi." dedi.