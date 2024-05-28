Fatih Erbakan'ın makam aracında korkutan anlar: Feci kazadan kıl payı kurtuldu

Yeter artık... Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar?

Yeter artık... Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın konvoyu feci bir kazadan kıl payı kurtuldu. Erbakan'ın aracının önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücünün manevrasıyla kaza önlendi. Kazanın ardından Erbakan'ın "Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız" sözleri yeniden akıllara geldi.

Son günlerin tartışılan konusu sokak köpeklerini gündeme getirecek bir gelişme daha yaşandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.

Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı.

150 KM HIZLA GİDİYORDU

O sırada 150 km hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçtiğini gösterdi.

ERBAKAN'IN SOKAK KÖPEKLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, başıboş hayvanların “uyutularak” öldürülmesine tepki göstermişti.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.