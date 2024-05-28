Yeter artık... Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar?

Bazı ünlü isimler başıboş köpek sorununa ilişkin düzenlemeye karşı çıkan paylaşımlarda ve söylemlerde bulunuyor. Bir gazetenin ünlü isimlerin görüşlerine yer vermesi üzerine ise Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, "Kimdir bu kişiler? Ne yapmışlardır çözüme dair? Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyor, korunaklı alanlarından atar yapıyorlar?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Son dönemlerin en çok konuşulan ve tartışılan konusu başıboş köpek sorunu... Soruna ilişkin önümüzdeki günlerde AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis'e gelecek. Teklifte sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Söz konusu teklifteki 'uyutma' başlığı ise kimi kesimler tarafından desteklenirken kimisi tarafından eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek de başıboş köpek sorunu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fatih Selek,"Gazetecilerin Roma seferi" başlıklı yazısında "Tarkan'dan bize ne?" ara başlığıyla başıboş köpek sorununa karşı çıkan ünlülere tepki gösterdi.

"Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyor, korunaklı alanlarından atar yapıyorlar?" diye soran Fatih Selek, şu ifadelerde bulundu:

"TARKAN'DAN BİZE NE?"

Sokak köpeklerine nihayet el atılıyor. Meclis tatile girmeden kanun çıkacak deniliyor. Sahiplenilmeyen hayvanın uyutulması da seçenekler arasında.

İlgili Haberler Başıboş köpek sayısı belli oldu! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu 5 maddede paylaştı

Şimdiye kadar çok tartışıldı. Dünyadaki örnekleri incelendi. Çözüm önerileri sunuldu. Yerel yönetimlere mesuliyetler yüklendi. Fakat bir arpa boyu yol alınamadı.

"DAVETE DEĞİL YÖNTEME İTİRAZIM VAR"

Hürriyet gazetesi Tarkan'dan, Sezen Aksu'dan, Seren Serengil'den görüş alıp "Haydi hep birlikte kısırlaştırma seferberliğine" diye çağrı yaptı. Davete değil, yönteme itirazım var.

Kimdir bu kişiler? Veteriner mi, psikolog mu, şehir plancısı mı, siyasetçi mi? Ne yapmışlardır çözüme dair? Hayvan derneği mi kurmuşlardır? Bahçelerinde onlarca hayvan mı bakıyorlar? Fıldır fıldır sokakta geziyorlar, durakta otobüs mü bekliyorlar?

Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyor, korunaklı alanlarından atar yapıyorlar? Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Çözülemeyen köpek meselesi de konuyu ajite eden köpek lobisi de ünlü tayfasının her şeye maydanoz yapılmasından da gına gelir. Yeter artık!"