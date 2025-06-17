Fatma Özdemir'in katili ilginç savunmayı tekrar etti: Aklımı yapay zekayla okudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2025 16:32 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 16:56 - Güncelleme:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Fatma Özdemir ve arkadaşı Barkın Perçin'i öldüren Eren Uzuner'in davası devam etti. Kaçarken biri polis üç kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Uzuner, mahkemede şaşırtıcı savunmasını tekrar etti. Özdemir ve Perçin'in ailesi en ağır cezayı talep etti.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Eren Uzuner, mahkeme heyetine hitaben dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uzuner savunmasında, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?" dedi. Zanlı bir önceki duruşmada da Fatma Özdemir'e karşı hisler beslediğini belirterek, "Beni sürekli aşağılayıp dalga geçtiler, nedenini sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. Psikolojik baskıya dayanamayarak olayı gerçekleştirdim" demişti. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. İlgili Haber Fatma Özdemir'in katilinden ilginç savunma: Yapay zekayla aklımı okudular! "OĞLUMU TANIMIYORDU AMA YİNE DE ÖLDÜRDÜ" Sanığın öldürdüğü Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, "Kızımı hayattan kopardı. Önce Allah’a, sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet alsın" dedi. Kız kardeşi Selen Özdemir ise en ağır cezanın verilmesini istedi. Diğer maktul Barkın Perçin’in babası Mustafa Perçin, "Oğlumu tanımıyordu ama yine de öldürdü. Öyle bir ceza verilsin ki bir daha dışarı çıkamasın" diye konuştu. Mahkeme, heyeti zanlının tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2025’e erteledi. NELER OLMUŞTU? Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 Ekim 2024'te meydana gelen olayda, Eren Uzuner adlı şahıs, uzun süredir platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Önce yanında oturan Barkın Perçin'e ateş eden Uzuner, ardından Fatma Özdemir'i vurdu. Olayın ardından çalıştığı mağazaya giderek iş arkadaşlarını da silahla yaralayan sanık, kaçarken bir polisi daha yaralamıştı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi