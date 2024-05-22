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Fatura öderken dikkat! Siz de kandırılmış olabilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da uzun süredir faaliyet gösteren ve 2 ay önce devrildiği ileri sürülen fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler, elektrik ve doğal gazları kesilince neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşlar, faturalarının ödenmediğini fark etti. Merkezin önüne gelen vatandaşlar, yerin mühürlendiğini görünce karakola giderek şikayetçi oldu.

Avcılar Merkez Mahallesinde uzun süredir faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi 2 ay önce el değiştirdi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen mahalle sakinleri, gelen kesme tebligatlarıyla neye uğradığını şaşırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Vatandaşlar, evlere gelen kesme tebligatlarıyla fatura ödeme merkezine gitti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek, sözde fatura ödeme merkezini mühürledi. Çalışanlar, iş yerinin mühürlenmesiyle kayıplara karışarak kaçtı.

İki ay önce devredilen merkezde dolandırıcılık araştırılırken mağdur vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

'HERKESİN 3 FATURASI ÖDENMEMİŞ'

Üç aylık faturasının ödenmediğini söyleyen mağdur esnaf Süleyman Oku, “Biz de buranın esnafıyız. Buraya faturalarımızı düzenli olarak yatırıyorduk. Ondan sonra bir gün zabıtalar geldi, burayı mühürledi. Ne olduğunu sorunca faturalarımızın hiçbiri ödenmemiş. Yaklaşık olarak herkesin 3 faturası ödenmemiş. Belediye geldi burayı mühürledi. Ondan sonra bir vatandaş geldi, camları kırdı. Çoğu kişi bizim gibi mağdur. Gerekli mercilere şikayette bulunduk” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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