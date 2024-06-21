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Feci olay: Üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci olay: Üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de 3. kattaki evinin balkonundan düşen adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Denizli’nin Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çapacı’nın ölümü yakınlarını kahretti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre; bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan İbrahim Çapacı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Çapacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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