Belediye işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonu ile direk arasına sıkıştı

İzmir'in Menderes ilçesinde çalıştığı çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışan belediye işçisi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

İzmir Menderes Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Yiğit, sabah saatlerinde çöp toplama görevindeyken araçtan indi. Yiğit, o esnada geri manevra yapan kamyon ile sokaktaki direğin arasında kaldı.

Çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan araç ile direk arasına sıkışan işçiyi görenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ali Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal medyadaki paylaşımında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Ali Yiğit ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.