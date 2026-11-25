Fenerbahçe Üniversitesi'nin demirlerini taşıyan vincin halatları koptu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen facianın görüntülerinde çelik blokların metrelerce yükseklikten çevredeki araçların üzerine düştüğü görüldü. Araçlarda ciddi maddi zarar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Üniversitesi'nin inşaatının yapım aşamasında vincin halatlarının kopması nedeniyle çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

Fenerbahçe Üniversitesinin inşaatında vinç faciası: Çelik bloklar araçların üzerine çakıldı

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Fenerbahçe Üniversitesinin inşaatında vinç faciası: Çelik bloklar araçların üzerine çakıldı

KOPMA NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay saat 11.00 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Üniversitesi inşaatının yapım aşamasında çelik blokları taşıyan vincin halatları, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu.

Fenerbahçe Üniversitesinin inşaatında vinç faciası: Çelik bloklar araçların üzerine çakıldı

ÇEVREDEKİ SİTENİN ARAÇLARINI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Kopan halat nedeniyle binanın çelik blokları yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan Güven Sitesi'nin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ekipler tarafından üniversite çevresinde güvenlik önlemleri alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Fenerbahçe Üniversitesinin inşaatında vinç faciası: Çelik bloklar araçların üzerine çakıldı

Yaşanan olay çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 aracın zarar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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