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Fethiye'den İtalya'ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fethiye&#039;den İtalya&#039;ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hareket halindeki balıkçı teknesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin İtalya'ya doğru gittiği belirtildi.

Fethiye ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. 

Balıkçı teknesi içinde yapılan kontrolde 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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