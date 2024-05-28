Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı

FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

FETÖ’nün finans sorumlularından olan Akın İpek’in Bebek’te bulunan lüks köşkleri satışa çıkarıldı. 2016 yılında TMSF tarafında el konulan kahverengi ve beyaz yalıların muhammen fiyatları belli oldu.

Daha önce FETÖ terör örgütü lideri için “Gülümsemesine tüm varlığımı feda ederim” ifadesiyle akıllara kazınan, Akın İpek’in lüks yalıları satışa sunuldu.

FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - 1. Resim

2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ifşa olan firari FETÖ’cünün Koza İpek Holding'e ait taşınmazlar arasında olan yalıları TMSF’ye devredilmişti.

FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - 2. Resim

MUHAMMEN BEDEL VE ŞARTNAME TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - 3. Resim

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.

FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - 4. ResimFETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - 5. Resim

KAHVRENGİ KÖŞK-BEYAZ KÖŞK

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.
"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Resmi imza an meselesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversitedeki 'istismar' skandalında karar çıktı: İstismarcı profesöre hapis! - Gündemİstismarcı profesör cezadan kaçamadıAntalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı - GündemAntalya'da kül eden yangın!El nino bitti, La Nina kavuracak! Sıcaklık rekoru kırılacak - GündemEl nino bitti, La Nina kavuracak!Yeter artık... Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar? - GündemÜnlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar?20 kent için sarı kodlu uyarı: O illerde yaşayanlar dikkat! İşte Meteoroloji'den son tahminler... - GündemO illerde yaşayanlar dikkat!Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurlar kara para aklamaya da dahil ediliyor - GündemAdınız 'kara para aklama' suçlarına karışabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...