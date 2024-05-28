FETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı

FETÖ’nün finans sorumlularından olan Akın İpek’in Bebek’te bulunan lüks köşkleri satışa çıkarıldı. 2016 yılında TMSF tarafında el konulan kahverengi ve beyaz yalıların muhammen fiyatları belli oldu.

Daha önce FETÖ terör örgütü lideri için “Gülümsemesine tüm varlığımı feda ederim” ifadesiyle akıllara kazınan, Akın İpek’in lüks yalıları satışa sunuldu.

2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ifşa olan firari FETÖ’cünün Koza İpek Holding'e ait taşınmazlar arasında olan yalıları TMSF’ye devredilmişti.

MUHAMMEN BEDEL VE ŞARTNAME TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.

KAHVRENGİ KÖŞK-BEYAZ KÖŞK

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.