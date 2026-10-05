FETÖ'nün dev şebekesi çökertildi! Avrupa'da operasyon, 3 ülkede faaliyet gösteriyordu
FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan dev şebeke, Türkiye ve Fransa'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, şebekenin 3 ülkede faaliyet gösterdiği belirtildi.
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Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı dev bir şebeke, Fransa ve Türkiye’de düzenlenen operasyonla çökertildi.
Uluslararası operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken; Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren suç örgütünün tüm faaliyeti detaylarıyla ortaya serildi.
Detaylar geliyor...
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