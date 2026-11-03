FETÖ'nün kamu mahrem ve finans yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

MİT ve Ankara polisinin ortak operasyonuyla, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli ile örgüte finansal destek sağlayan 7 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir diğer soruşturmada ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine finansal destek sağlayıp güncel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli şahıstan 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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