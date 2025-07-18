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Fidan'dan Şeybani'ye net mesaj: Türkiye Suriye'deki sükûnet için katkı sağlamaya hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

Fidan'dan Şeybani'ye net mesaj: Türkiye Suriye'deki sükûnet için katkı sağlamaya hazır - 1. Resim

"TÜRKİYE HAZIR"

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Bakan Fidan, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini ve Türkiye’nin bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

İSRAİL'İN SALDIRGINLAĞINA VURGU 

İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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