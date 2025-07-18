Fidan'dan Şeybani'ye net mesaj: Türkiye Suriye'deki sükûnet için katkı sağlamaya hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Temmuz 2025 20:51 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 21:17 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı. "TÜRKİYE HAZIR" Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Bakan Fidan, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini ve Türkiye’nin bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı. İlgili Haber Tel Aviv’i Hakan Fidan korkusu sardı! Mossad’dan şok açıklama! İSRAİL'İN SALDIRGINLAĞINA VURGU İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti. İlgili Haber İsrail, Filistinlilerin sürgünü için ABD'den yardım istedi! 3 ülke yeşil ışık yaktı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru