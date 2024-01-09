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    Fidan’ın gitmediği ülke kalmayacak! Yeni rota: Tacikistan ve Kırgızistan

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dışişleri Bakanı, Orta Asya turuna çıkıyor. Tacikistan ve Kırgızistan ziyaretleriyle birlikte Hakan Fidan, Orta Asya’daki bütün ülkeleri de ziyaret etmiş olacak.

    Fidan’ın gitmediği ülke kalmayacak! Yeni rota: Tacikistan ve Kırgızistan
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Göreve geldiği günden bu yana 25 farklı ülkeye 36 ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta da Orta Asya yolculuğuna çıkıyor. Fidan, bugün ve yarın Kırgızistan ve Tacikistan’da temaslarda bulunacak.

    EN SON BLİNKEN'İ AĞIRLADI

    Fidan’ın böylece, Orta Asya’da ziyaret etmediği ülke kalmayacak. 72 ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşen Fidan, son olarak İstanbul’da ABD’li mevkidaşı Antony Bilinken’i ağırladı. İlk yurt dışı ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC ve Azerbaycan’a yapan Bakan, Türkiye’nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirmek için yoğun çaba harcadı.

    EN ÇOK ABD VE AZERBAYCAN'I ZİYARET ETTİ

    Hakan Fidan, Azerbaycan ve ABD’yi üçer, İngiltere, İtalya, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ı da ikişer defa ziyaret etti. Dışişleri Bakanı, birçok uluslararası zirve ve konferansa da katıldı. 

    Hakan Fi̇danDışişleri Bakanı
    Haberler > Gündem > Fidan’ın gitmediği ülke kalmayacak! Yeni rota: Tacikistan ve Kırgızistan
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