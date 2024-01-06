Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesi başladı

6 Ocak 2024 12:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 13:29

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.









İLK GÜNDEM MADDESİ 'GAZZE'

Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'de insanlık suçuna varan ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisini toplarken ABD'nin, Tel Aviv'e desteği Amerikan halkı da dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılanıyor. İnsani durumun günden güne kötüye gittiği ve krizin yayılma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde ABD'li bakanın bölge ülkelerini ziyareti önem taşıyor.

F-16 VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ

NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği de görüşmelerde gündeme gelecek. İsveç'in ittifaka üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı, Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi.

Türkiye, ABD'den talepte bulunduğu F-16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti. F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi beklentisini yineleyecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASAYA YATIRILACAK

Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılacak, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Blinken'ın dikkatine sunulacak.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.