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    • Haberler > Gündem > Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldı

    Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldı

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ege Üniversitesinde (EÜ) 9 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

    Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız katıldı.

    Törende, Kuran-ı Kerim okundu, Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

    Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldı

    OLAY VE DAVA SÜRECİ

    EÜ'de 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
    Çakıroğlu'nu bıçakla öldürdüğü öne sürülen Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo, tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
    Olay anında Nurullah Semo'nun yanında olduğu ve öldürme eylemine iştirak ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkında da dava açılmıştı.
    İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ocak'ta, Cihat Babatonguz'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası vermişti. Karar, istinafta hukuka uygun bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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