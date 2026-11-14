Fırkateynlerimiz ABD’nin radarında: Ankara’da Washıngton ile kritik deniz zirvesi

Portekiz’e inşa ettiği lojistik destek gemileriyle küresel pazarda ses getiren Türkiye, şimdi de ABD’nin fırkateyn ihalesi için Japonya ve Güney Kore’ye rakip oldu.

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Türk tersanelerinin küresel savunma pazarındaki rolü giderek genişliyor. Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasını sürdüren Türkiye, şimdi de ABD’nin radarına girdi. Washington yönetimi, savaş gemilerinin inşasında yaşanan gecikmeler, artan maliyetler ve tersanelerin üretim kapasitesindeki yetersizlikler sebebiyle Ankara’nın kapısını çalacak. Görüşmeler, pazartesi günü başlayacak olan 14’üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın gölgesinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, Trump yönetimi, Türkiye’nin İstif sınıfı fırkateynlerinin yanı sıra Japonya’nın Mogami, Güney Kore’nin Chungnam’ı ile de ilgileniyor. ABD, bu ülkelerden birinden alınacak iki gemiyi daha sonraki kendi tersanelerinde üretmeyi planlıyor.

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