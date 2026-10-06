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Fon soruşturmasında adı geçmişti: İş adamı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

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Fon soruşturmasında adı geçmişti: İş adamı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Başlık ResmiFon soruşturmasında adı geçmişti: İş adamı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

İstanbul'da bir otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulunan 46 yaşındaki cansız bedenin, fon soruşturmasında adı geçen iş adamı Ali Emre Ballı'ya ait olduğu belirlendi. Araçta bir ateşli silah ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Çekmeköy’de meydana geldi. Çevre sakinlerinin yol kenarındaki otomobilin içerisinde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçta silah bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise silah bulundu.

Ali Emre Ballı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Fon soruşturmasında adı geçmişti

Ali Emre Ballı’nın adı, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme gelmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında Ali Emre Ballı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti. Başsavcılığın yaptığı değerlendirme sonucunda ise alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Ali Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇOK SAYIDA GÖREV ÜSTLENDİ

1980 yılında Mersin’de doğan Ali Emre Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun özgeçmiş bilgilerinde yer alan bilgilere göre Ballı; dijital katılım bankacılığı, finansman, elektronik para, ödeme sistemleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Ballı aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Finansal Kurumlar Birliği, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve ilgili sektörleri tek çatı altında temsil eden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Birlik; finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansmanı sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak, üyeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sektörlerin düzenli işleyişine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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