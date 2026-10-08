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Fon soruşturmasında Başsavcılıktan kritik uyarı: Paylaşım yapanlara adli işlem

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Fon soruşturmasında Başsavcılıktan kritik uyarı: Paylaşım yapanlara adli işlem
Başlık ResmiFon soruşturmasında Başsavcılıktan kritik uyarı: Paylaşım yapanlara adli işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kurumlardan temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmeye devam ettiğini açıkladı. Soruşturmaya ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında resen adli işlem başlatılacağı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan fon soruşturması çerçevesinde, ilgili kurumlardan temin edilen bütün bilgi, belge ve raporlar üstünde incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Soruşturmanın içeriği ile alakalı sosyal medya ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşılması sonrasında, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında adli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Fon soruşturması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üstündeki incelemelerin devam ettiği belirtildi. Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriği ile alakalı gerçeği yansıtmayan birtakım iddialar ile kişi ve kurumlar hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceği, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılık tarafından resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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