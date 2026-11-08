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Fon soruşturmasında BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

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Fon soruşturmasında BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
Başlık ResmiFon soruşturmasında BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soysal, tutuklandı.

Bu gelişmeyle birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118'e çıktı.

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Soruşturma kapsamında dün BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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