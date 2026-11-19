AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasında Devlet Denetleme Kurulunun ön rapor hazırladığını açıkladı. Suistimallerin önlenmesi için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ve SPK'yle alakalı da önemli bir çalışma yapıldığını belirten Zengin, "Bu hatayı işleyen herkes hukuk önünde ip gibi dizilecek" dedi. HGS mağduriyetleri için de kanun çalışması yürütüldüğünü söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda tartışılan fon soruşturmalarına ilişkin Devlet Denetleme Kurulunun ön rapor hazırladığını açıkladı.

Özlem Zengin, yaşananlardan en fazla rahatsızlık duyan kesimin kendileri ve AK Parti tabanı olduğunu ifade etti. Sorumluların konumuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Zengin, soruşturmanın yalnızca kişilerle sınırlı kalmaması, mevcut sistemin de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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"HUKUK ÖNÜNDE İP GİBİ DİZİLECEKLER"

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her halükarda bu konuda yanlış yapan kimse, bu konuyla alakalı olarak devletin, milletin bu kadar önemli müesseselerinin başında bulunarak kah işini yapmayarak, kah yanlış yaparak, hukuka aykırı işler yaparak bu işlerin olmasına sebebiyet verenlerin ve aynı zamanda işleyişle alakalı sistematiğin hem değişmesiyle alakalı hem de bu insanların ceza almasıyla alakalı çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz. O sebeple bu hatayı işleyen herkes hukuk önünde ip gibi dizilecek, bunun başka yolu yok. Bu işi yapanlar bundan muhakkak suretle, ister partinin içinde ister yakınında isterse teşkilatında isterse bunların başında, nerede olursa olsun cezalarını alacaklar çünkü bu çalınan, bu götürülen milletin parasıdır."

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214 İSİM AÇIKLANACAK MI?

Fon soruşturmalarıyla ilgili 214 ismin açıklanacağına inandığını ve bunun olması için gayret sarf ettiğini vurgulayan Zengin, soruşturma öncesi fonlardan haksız kazanç elde edenlerle ilgili bir araştırma yapılması gerektiğini ve bununla ilgili de bir çalışma olduğunu aktardı.

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SPK İLE ALAKALI ÇALIŞMA DA VAR

Pozisyonu fark etmeksizin soruşturmada yanlış yapanların cezasını alacağını dile getiren Zengin, "Devlet Denetleme Kurulu da bir ön rapor hazırladı, bu ön raporla beraber sistemin işleyişindeki yanlışlarla ilgili görülen her neyse, nerede suistimaller varsa bununla alakalı da düzenlemeler olacak. SPK'yle alakalı da önemli bir çalışma yapıyoruz, Meclisimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.

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HGS'DEKİ MAĞDURİYETLER İÇİN KANUN DÜZENLEMESİ HAZIRLIĞI

HGS ile ilgili mağduriyetlere de değinen Zengin, "Bu konunun kamuoyunda çok yakından takip edildiğinin farkındayım. Meclis'te bizim Nurettin Alan arkadaşımız da bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapıyor. En kısa zamanda bir kanun düzenlemesiyle buradaki mağduriyeti de muhakkak suretle gidermek istiyoruz" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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