Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 08:02 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 08:10 - Güncelleme:

Bursa, Deniz, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarındaki manzara dikkat çekti. Suda bulunan ve sadece mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğalınca mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. İşte o kareler...