Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarındaki manzara dikkat çekti. Suda bulunan ve sadece mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğalınca mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. İşte o kareler...
Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.
Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı