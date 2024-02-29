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    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fotoğraflar Bursa&#039;dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı
    Bursa, Deniz, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarındaki manzara dikkat çekti. Suda bulunan ve sadece mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğalınca mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. İşte o kareler...

    Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - 1. Resim

    Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - 2. Resim

    Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - 3. Resim

    Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - 4. Resim

    Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - 5. Resim

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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