Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak atık dökümünü önlemek amacıyla yerleştirilen 35 fotokapan, çevreyi kirletenleri tek tek tespit etti. Mayıs 2025-Kasım 2026 döneminde yaklaşık 16 milyon TL'lik cezai işlem uygulanırken, yalnızca 2026 yılında 230 araç hakkında tutanak tutuldu. Belediye, fotokapan sayısını 70'e çıkarmayı planlıyor.

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Antalya'da Kepez Belediyesi, çevreye izinsiz atık döken kişi ve araçlara yönelik denetimlerini fotokapanlarla sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen 35 fotokapan sayesinde Mayıs 2025'ten Kasım 2026'ya kadar yaklaşık 16 milyon TL tutarında cezai işlem gerçekleştirildi.

Yol kenarlarına, boş arazilere ve dere yataklarına izinsiz hafriyat, moloz ve evsel atık dökenler, hareket algılama özelliğine sahip kameralarla tespit ediliyor.

2026 YILINDA 230 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Belediyenin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında fotokapanlar aracılığıyla yaklaşık 2 milyon 850 bin TL belediye geliri elde edildi.

2026 yılında ise çevreye izinsiz atık döktüğü belirlenen 230 araç hakkında tutanak düzenlendi.

Bu araçlardan 223'üne ilişkin cezalar kesinleşerek tebliğ edilirken, yaklaşık 12 milyon 500 bin TL tutarında ceza onaylandı.

Karar ve tebliğ aşamasında bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik ceza işleminin ise sürdüğü bildirildi.

Fotokapana takıldılar: Çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

HAREKETE DUYARLI KAMERALARLA TESPİT EDİLİYOR

Mayıs 2025'te devreye alınan fotokapan sistemi, çevreye izinsiz atık dökümünün önüne geçmek amacıyla kullanılıyor.

Hareket algılama özelliğine sahip cihazlar, özellikle yol kenarları, boş araziler ve dere yataklarına hafriyat, moloz ve evsel atık döken araçları görüntülüyor.

Elde edilen kayıtlar üzerinden ilgili kişi ve araçlar hakkında idari işlem başlatılıyor.

Fotokapana takıldılar: Çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

FOTOKAPAN SAYISI 70'E ÇIKARILACAK

Kepez Belediyesi, mevcut 35 fotokapanın sağladığı sonuçlar doğrultusunda denetim ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 35 yeni fotokapan daha alınması planlanıyor. Yeni cihazların devreye girmesiyle ilçedeki toplam fotokapan sayısı 70'e ulaşacak.

Belediye, sistemin yaygınlaştırılmasıyla kaçak atık dökümünün daha geniş bir alanda takip edilmesini hedefliyor.

TEMİZLİK MALİYETLERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yönetiminde sürdürülen uygulamayla çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra belediyenin temizlik çalışmalarında kullandığı iş gücü, araç ve ekipmanlardan daha verimli yararlanılması amaçlanıyor.

Fotokapanlarla izinsiz dökümlerin tespit edilmesi sayesinde, atıkların temizlenmesi için harcanan zamanın ve maliyetin azaltılması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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