Galata'dan dünyaya mesaj! Şehitler ve Filistin için tarihî yürüyüş düzenlendi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına gür bir tepki bu defa İstanbul’dan yükseldi. Yeni yılın ilk gününde yüz binlerce vicdanlı yürek, Galata Köprüsü’nden bütün dünyaya dayanışma mesajı verdi. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Millî İrade Platformu tarafından 308 STK’nin katılımıyla “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü gerçekleşti.

Önce, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, Eminönü Yeni Cami, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii’nde sabah namazı eda edildi. Camilere yoğunluktan giremeyen vatandaşlar, bahçedeki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu. Daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü’ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

250 BİN KİŞİ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Galata Köprüsü’ndeki platformlarda “ForFairFuture” (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı. Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Köprü civarında bulunan 200’e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği öğrenildi. Etkinlikte müzisyen Ömer Karaoğlu “Şehit tahtında Rabb’e gülümser” adlı eserini seslendirdi. Abdurrahim Karakoç’un “Kardan aydınlık” bestesinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını açarak eserlere eşlik etti.

“KATILANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yeni Cami’nin yakınında oluşturulan bir noktaya, Filistin’de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış bebek maketleri bırakıldı. Bazı katılımcılar da kucaklarında kefene sarılı temsilî bebek maketi taşıdı. Tarihî kalabalığın ardından Millî İrade Platformu sosyal medyadan “Yürüyüş çağrımıza kulak verip Galata Köprüsü’nde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

12 ŞEHİDİN VE GAZZELİ ÇOCUKLARIN KATİLİ AYNI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: 12 şehidimizi de Filistin’de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye’nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin’de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun: Gazze’ye bugün ellerini uzatanlar yarın coğrafyamızda daha büyük ameliyatlar yapmak istiyorlar. Hem de bu ameliyatları anestezisiz, kanlı bıçaklı hedefliyorlar.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: Gazze şehrindeki her şeyi hedef alan bu zalimler, bizi davamızdan saptırtmak istiyorlar. Bütün bunlara rağmen biz davamızdan hiç sapmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman bizim davamıza sahip çıktığı için de teşekkür ederim.

Eski Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar: Bizim milletimiz asil bir millet. Biz nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa onlara her zaman karşı çıktık. Filistin’deki katliama da şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz bir taraftan kendi ülkemizdeki teröristlerle uğraşırken, diğer taraftan da Filistin’deki terör faaliyetlerini şiddetle lanetliyoruz.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için buluştuk. Elbette, çabalarımız gayretlerimiz belki zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama bu yangına az da olsa söndürecek şekilde, destek olmak için buradayız. Filistin’de, bir süper gücün gayrimeşru ve orantısız bir silah gücüyle bütün dünyayı bu soykırıma seyirci kalmak zorunda bıraktığını görüyoruz. Çok daha fazla çalışıp, bu zulme dur diyebilecek millî savunma sanayiini ve millî teknolojileri geliştireceğiz.

İHLAS VAKFI BAŞKANI MAHMUT KEMAL AYDIN: TÜRKİYE OLARAK BİR ARADAYIZ

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın “Türkiye olarak bir aradayız. Biriz, beraberiz. Hep birlikte buradan dünyaya haykırıyoruz ve zulmü lanetliyoruz. Bağırmamızı dünya duysun istiyoruz. Katılım müthiş, muazzam. Camilerde sabah namazı kılanlar akın akın buraya geldi. Çok büyük bir miting. Halkımız, milletimiz duyarlı olduğunu gösteriyor. Tabii biz de İhlas Vakfı gönüllüleri olarak burada bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILDI?

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulûsi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ŞEHİR MAGANDASI MİTİNGDEN DÖNEN VATANDAŞA SALDIRDI

Galata Köprüsü’nde düzenlenen ve onbinlerce insanın katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş ‘Siz Arap sevicisiniz’ diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan Ege Akersoy yakalandı. Elleri arkadan kelepçelenen şehir eşkıyası mahkemece tutuklandı. Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Aydemir, “Yürüyüşten geliyorum, elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Senden daha çok Türküm. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim” dedi.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

İstanbul Galata Köprüsü’ndeki tarihî yürüyüş dünyanın gündeminde...

■ İngiltere merkezli The New Arab ‘On binlerce Türk, İsrail’in Gazze’deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti’ diye yazdı. Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un simge hâline gelmiş camilerinde sabah namazını kılmasının ardından başladığı hatırlatıldı.

■ Middle East Monitor, İstanbul mitinginde, Irak’ın kuzeyinde şehit edilen Türk askerlerinin anıldığını ve Filistinlilere destek verildiğini kaydetti.

■ Katar merkezli Al Jazeera, mitingden karelere yer verdi. Toplanan insanların oluşturduğu kalabalığa dikkat çekildi.

■ The Times of Israel, İstanbul’da on binlerce kişinin Gazze’ye saldırılar nedeniyle İsrail’i protesto ettiğini yazdı. Protestocuların, ellerinde bayraklarla “Katil İsrail Filistin’den defol” şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.