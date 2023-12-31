İsrail'in katliamlarında Filistinli eski Bakan ve Mescid-i Aksa Hatibi hayatını kaybetti

31 Aralık 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:55

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 86 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 21 bini aşkın insanı katletti. Hastane, okullar, ibadethaneler ve mülteci kampları gibi sivillerin olduğu noktaları bombalayan işgalci ordunun işlemediği savaş suçu kalmadı. Katliamlarda 100'ü aşkın basın mensubu hayatını kaybetti. Binlerce kişinin enkaz altında olduğu aktarıldı. İsrail'in son katliamlarında hayatını kaybedenlerden birisi de Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame oldu.

69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Selame'nin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 69 yaşındaki Selame yaşamını yitirirken, ailesinden çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Selame'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin halkına, ülke dışında yaşayanlara ve Arap ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Iştiyye, "86 gündür kanlı fasılları devam eden, soykırım ve etnik temizlik suçuyla öldürülen halkımızın binlerce şehidinin arasına Şeyh Selame de katıldı." ifadesine yer verdi.

Filistin Başbakanı, "Mevla Azze ve Celle, Şeyh Selame'ye ve tüm şehitlerimize rahmet ve mekanlarını cennet eylesin." şeklinde dua etti.

Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006'da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.