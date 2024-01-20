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    Gaye Erkan’la ilgili iddiaların perde arkasını Uğur Dündar anlattı: Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftiraya uğradı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye sıcak para girişinin sağlanması için ABD’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş, yatırımcılarla görüşmüştü bu sırada da Erkan ailesi hakkında birtakım iddialar servis edildi. Merkez Bankası başkanı konuyla ilgili "İddialar karşısında şaşkın ve üzgünüm" açıklamasını yaparken, Gazeteci Uğur Dündar 'Erkan’a iftira tuzağı' kurulduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaşananları anlattı.

    Gaye Erkan’la ilgili iddiaların perde arkasını Uğur Dündar anlattı: Türkiye&#039;ye kaynak bulmaya çalışırken iftiraya uğradı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, 11 Ocak'ta Türkiye'ye sıcak para girişinin sağlanması için New York’a gitmiş burada 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile görüşmüştü.

    İDDİALAR ERKAN’IN YOKLUĞUNDA PATLADI

    Ancak Erkan’ın ABD’de olduğu süre zarfında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı, bir personeli ise asansörde tokatladığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

    ERKAN İDDİALARIN “KASITLI” OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

    Gaye Erkan ise iddialara "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.” diyerek cevap vermişti.

    UĞUR DÜNDAR WHATSAPP YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

    Gaye Erkan ve ailesini hedef alan iddiaların arka planının Gazeteci Uğur Dündar anlattı. Dündar ocak ayı başında bankada çalışan ‘Kübra’ isimli bir personelin Gaye Erkan’ın annesi Gamze Erkan’a mesaj atarak ‘iftirayı’ haber verdiğini açıkladı.

    'ERKAN’IN ÇABALARINDAN RAHATSIZ OLDULAR'

    Mesajları da yayınlayan Dündar, Kübra isimli personelin kul hakkından korktuğunu belirterek durumu Erkan ailesine bildirdiğini söyledi. Dündar, Gaye Erkan’ın, ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken de iftiranın servis edildiğini, birilerinin Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız olduğunu söyledi.

    Gaye Erkan’la ilgili iddiaların perde arkasını Uğur Dündar anlattı: Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftiraya uğradı

    'AİLE BEBEK İÇİN BANKADAYDI'

    Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın emzirdiği bir bebeği olduğunu hatırlatan Dündar, bebeğe de Erkan’ın anne ve babasının baktığını belirtti. Anne ve babanın bebeğin acıktığı saatlerde işler aksamasın diye Erkan’la birlikte bankaya giderek geç saatlere kadar orada kaldığını söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gaye ErkanMerkez BankasıUğur Dündar
    Haberler > Gündem > Gaye Erkan’la ilgili iddiaların perde arkasını Uğur Dündar anlattı: Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftiraya uğradı
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