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Gaye öğretmenin cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaye öğretmenin cansız bedeni bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Gaye öğretmenin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (53), iddiaya göre sabah saatlerinde ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil servis doktorları ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirse de Gaye öğretmenin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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