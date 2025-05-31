Gazeteciler zulmü haykırıyor! Yücel Koç: Filistin'de er ya da geç hakikat kazanacak

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı. Yayına konuk olan Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç "Filistin'de er ya da geç hakikat kazanacak. Filistin halkının direnişi insanlık adına onurlu bir direniştir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı.

TÜBAF, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayın düzenledi.

Sultanahmet'te kurulan platformdan yapılan yayın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın konuk olduğu oturumla başlatıldı.

Birçok medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilcinin katılacağı canlı yayın nöbetinin yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

"FİLİSTİN'DE ER YA DA GEÇ HAKİKAT KAZANACAK"

Yayına katılan Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandığına dikkat çekerek, "Bugün, geldiğimiz noktada artık sözlerin bir anlamı kalmadı. İsrail vahşetinin durdurulması için dünya harekete geçmeli. Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Filistin'de er ya da geç hakikat kazanacak. Filistin halkının direnişi insanlık adına onurlu bir direniştir" dedi.

Türkiye ve yurt dışından birçok medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilcinin katılacağı canlı yayın nöbetinin bugün saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

"FİLİSTİN'E SES OLMAK ADINA 24 SAAT SÜREN EYLEM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

TÜBAF Genel Başkanı Burhan, canlı yayın öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistin İçin Sessiz Kalma" eylemine Türkiye ve yurt dışından gazetecilerin katılacağını söyledi.

Abluka altındaki Filistin'de açlık, susuzluk, mağduriyet, katliam ve gözyaşı olduğunu dile getiren Burhan, "TÜBAF olarak, Filistin'e ses olmak, mazlum ve mağdurları duyurmak adına 24 saat süren bir eylem gerçekleştiriyoruz." dedi.

Burhan, programa yaklaşık 100 gazetecinin katılacağını aktararak, amaçlarının Filistin'de yaşanan katliamları bir nebze de olsa duyurmak olduğunu kaydetti.