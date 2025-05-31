Trump'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiler! 10 esir serbest bırakılacak
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine cevap verdiklerini ve anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden 10 esirin serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletilen yeni ateşkes teklifine resmi cevap verdiklerini açıkladı.
Anlaşma kapsamında önemli bir adım olarak Gazze Şeridi'nde tutulan 10 esirin serbest bırakılmasının kabul edildiği bildirildi.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru