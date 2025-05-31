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Trump'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiler! 10 esir serbest bırakılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trump&#039;ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiler! 10 esir serbest bırakılacak
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine cevap verdiklerini ve anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden 10 esirin serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletilen yeni ateşkes teklifine resmi cevap verdiklerini açıkladı.

Anlaşma kapsamında önemli bir adım olarak Gazze Şeridi'nde tutulan 10 esirin serbest bırakılmasının kabul edildiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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